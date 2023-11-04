В Башкирии ожидаются ночные заморозки до -5°C

23:57, 04 ноя 2023

В Башкирии начинается похолодание. К концу текущей недели, как сообщили региональные синоптики, ночные температуры опустятся до −5 градусов по Цельсию.

«В ближайшие дни осадков не прогнозируется. Умеренный ветер сменит свое направление с восточного на южное. Ночью похолодает от 0 до −5°, днем немного потеплеет от +3 до +8°», — прокомментировали ситуацию метеорологи.

По их прогнозам, 5 и 6 ноября в РБ установится сухая погода без осадков. Дневные температуры воздуха составят до +8 градусов, а после захода солнца начнутся заморозки.

Ранее синоптики Башгидрометцентра прогнозировали, что ноябрь ожидается теплым. Температура воздуха, по их расчетам, в среднем превысит норму на 1-1,5 градуса.

Автор: Семен Подгорный