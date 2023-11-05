В Башкирии простились с участником СВО Вадимом Байзигитовым
11:23, 05 ноя 2023
В Башкирии прошли похороны 22-летнего уроженца Учалинского района Вадима Байзигитова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.
Уроженец населенного пункта Батталово появился на свет 30.12.1999. После окончания школы поступил в профессиональный колледж в Челябинске. Затем была служба в армии. В апреле 2023 года ефрейтор Байзигитов отправился на СВО.
Смертельное ранение Вадим получил 20 октября. На своей личной страничке в социальных сетях глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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