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В Башкирии простились с участником СВО Вадимом Байзигитовым

В Башкирии простились с участником СВО Вадимом Байзигитовым

11:23, 05 ноя 2023

В Башкирии прошли похороны 22-летнего уроженца Учалинского района Вадима Байзигитова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.

Уроженец населенного пункта Батталово появился на свет 30.12.1999. После окончания школы поступил в профессиональный колледж в Челябинске. Затем была служба в армии. В апреле 2023 года ефрейтор Байзигитов отправился на СВО.

Смертельное ранение Вадим получил 20 октября. На своей личной страничке в социальных сетях глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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