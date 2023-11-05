Погода в Башкирии приготовила приятный сюрприз на 3 дня

22:59, 05 ноя 2023

В ближайшие три дня в Башкирии ожидается постепенное потепление.

Согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, 6 ноября в регионе будет без осадков при умеренном ветре. Ночные температуры воздуха составят от +1 до -9 градусов, а днем поднимутся до +4...+9 градусов тепла.

На следующий день, 7 ноября, кратковременные осадки и умеренный ветер. По прогнозам, ночью столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +4...+9 градусов.

8 ноября также ожидается умеренный ветер. После захода солнца будет от -1 до +4 градуса, в дневные часы от +3 до +8 градусов тепла.





Автор: Семен Подгорный