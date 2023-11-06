На СВО погиб уроженец Башкирии Александром Бутылкиным
12:06, 06 ноя 2023
В Башкирии в последний путь сегодня, 6 ноября, проводили уроженца Учалов Александра Бутылкина. Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции.
В пресс-службе местного муниципалитета сообщили, что церемония прощания состоялась в здании городской филармонии.
— Приносим искренние соболезнования родным и близким, — написали представители администрации в соцсетях.
В комментариях к постам в жители Учалов выражают поддержку семье Александра Бутылкина.
«Саша, сыночек, мне так тебя не хватает. Прости, не могу поверить в то, что тебя больше нет с нами», — написала одна из горожанок, разделяя скорбь родных.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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