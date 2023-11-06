На СВО погиб уроженец Башкирии Александром Бутылкиным

12:06, 06 ноя 2023

В Башкирии в последний путь сегодня, 6 ноября, проводили уроженца Учалов Александра Бутылкина. Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции.

— Приносим искренние соболезнования родным и близким, — написали представители администрации в соцсетях.

В пресс-службе местного муниципалитета сообщили, что церемония прощания состоялась в здании городской филармонии.

В комментариях к постам в жители Учалов выражают поддержку семье Александра Бутылкина.

«Саша, сыночек, мне так тебя не хватает. Прости, не могу поверить в то, что тебя больше нет с нами», — написала одна из горожанок, разделяя скорбь родных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети