В Башкирии простились с участником СВО Дмитрием Атыевым

22:38, 06 ноя 2023

В Башкирии на днях простились с уроженцем Дюртюлинского района республики Дмитрием Атыевым, погибшим в зоне проведения спецоперации. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил руководитель муниципалитета Риф Юсупов.

Дмитрий воспитывался в многодетной семье в населенном пункте Маядык и был для своих родителей большой поддержкой и опорой. Он помогал им по хозяйству и заботился о своих близких. Уроженец Башкирии пошел добровольцем на СВО.

В память о Дмитрии Атыеве одну из улиц в Дюртюлинском районе назовут его именем, а на мемориальном комплексе увековечат его память.

Глава администрации Риф Юсупов в своем обращении отметил, что Дмитрий был вежливым, скромным и дисциплинированным человеком, которого уважали односельчане.

«Невозможно словами передать ту боль и печаль, которыми сейчас переполнены наши сердца. Никто не смог сдержать слез, когда родные зачитывали трогательное письмо Дмитрия, полное патриотизма. Выражаю глубочайшие соболезнования его матери, жене, родным и близким. Знайте, ваш сын и муж был настоящим героем, отдавшим жизнь ради безопасности своей Родины и народа», — говорится в обращении.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети