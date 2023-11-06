В Башкирии синоптики предупредили о неблагоприятной погоде
22:51, 06 ноя 2023
Сегодня, 7 ноября 2023 года, по прогнозам синоптиков, в Башкортостане ожидается неблагоприятная погода. Из-за опасных метеорологических условий в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Специалисты сообщают об образовании густого тумана и ухудшении видимости на автомобильных дорогах ночью и утром. Водителей просят воздержаться от поездок в случае резкого ухудшения погодных условий.
В то же время вторник станет для жителей РБ самым теплым до конца ноября. Столбики термометров покажут значения до +11 градусов по Цельсию. Также прогнозируются осадки в виде дождя.
Автор: Семен Подгорный
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