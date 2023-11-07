Названы 5 самых непривлекательных районов Башкирии для переезда

09:13, 07 ноя 2023

В прошлом году в Республике Башкортостан наблюдалась миграционная убыль населения. По данным Башкортостанстата, за год регион покинуло на 1 374 человека больше, чем приехало. Это резкий контраст по сравнению с 2021 годом, когда впервые с 2013 года был отмечен миграционный прирост в 14 566 человек.

В целом показатель миграционной убыли в 2022 году составил 3,36 человека на 10 000 жителей республики. Однако ситуация сильно различается по районам.

Самый высокий приток новых жителей отмечен в Уфимском районе - 168 человек на 10 000 населения. Кроме того, значительный миграционный прирост демонстрируют Иглинский район, города Уфа, Нефтекамск и Стерлитамак.

В то же время в 5 муниципальных образованиях Башкирии наблюдается резкий отток населения. Лидерами по миграционной убыли стали Шаранский район с показателем -207 человек на 10 тыс. жителей, Ермекеевский (-199), Мишкинский (-177), Бижбулякский (-174) и Хайбуллинский (-167) районы.

Эксперты отмечают, что перечисленные районы в настоящее время являются наименее привлекательными для переезда. Причины миграционного оттока могут быть связаны с нехваткой рабочих мест, неразвитостью инфраструктуры и услуг, экологическими проблемами.





Автор: Семен Подгорный