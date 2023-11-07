«Однозначно пиар»: подписчики не поверили в роман популярной блогерши из Башкирии

14:44, 07 ноя 2023

Знаменитую башкирскую блогершу Гузель Шарафутдинову постигла незавидная участь — ее забросали критикой и оскорблениями подписчики в социальных сетях. Причиной такой негативной реакции стало объявление о новом романе Гузели. Ее избранником оказался молодой предприниматель по имени Айнур Гибатов. Их совместные фотографии, опубликованные в сети, вызвали волну возмущения и недоверия у части фолловеров блогерши.

«Я слышала, что ваш роман — это просто рекламный ход. Выглядит именно так», «Боже мой, он же слишком молод для вас и по возрасту, и по росту», «Однозначно, это пиар» — писали возмущенные подписчики.

В комментариях под постами посыпались обвинения в неискренности и пиаре:

«Главное — искать не идеальных партнеров, а тех, кто подходит именно тебе. Человек рядом может поддерживать твои устремления, а может их и подавлять. Мы все стремимся к счастью, хотим любить и быть любимыми. Но счастье важно искать не на стороне, а внутри себя. И идти к людям надо не для того, чтобы получить, а чтобы отдать», — высказала свое мнение блогерша.

Гузель не стала вступать в полемику и опровергать эти обвинения. Вместо этого она решила отшутиться, ответив, что в таком случае в пиаре больше нуждается не она сама, а ее молодой избранник. Этот комментарий она сопроводила улыбающимся смайликом. В самом посте Гузель постаралась объяснить свое понимание комфортных отношений:

Гузель Шарафутдинова получила известность как визажист, имеющий собственную студию красоты. Она активно продвигала свой бизнес в соцсетях. В прошлом у нее был один брак, в котором родилась дочь Ассель.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Телеграм-канал @guzel_sharafutdinova777