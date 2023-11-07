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10 дней отдыха: как россияне будут отдыхать в новогодние праздники 2024 года

10 дней отдыха: как россияне будут отдыхать в новогодние праздники 2024 года

15:24, 07 ноя 2023

Жители Башкирии с нетерпением ждут долгожданных новогодних каникул 2024 года, чтобы насладиться отдыхом в кругу семьи и друзей. Согласно указу президента, праздники продлятся целых 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Многие жители республики планируют провести эти дни дома, наряжая елку, готовя праздничный стол и встречая Новый год с размахом. Другие отправятся на горнолыжные курорты Абзаково или Кандры-Куль, чтобы покататься на лыжах и сноубордах, подышать свежим горным воздухом. Туристы из других регионов тоже приедут полюбоваться красотами Башкирии.

Выходные дни 6 и 7 января выпадают на нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января, поэтому согласно постановлению правительства, они не переносятся автоматически на следующий после праздников рабочий день. Вместо этого, суббота 6 января переносится на пятницу 10 мая, а воскресенье 7 января — на вторник 31 декабря.


Автор: Семен Подгорный
Теги: каникулы новый год
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