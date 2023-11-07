В Башкирии синоптики обнадежили прогнозом погоды

22:53, 07 ноя 2023

Метеорологи в Башкирии сообщили подробный прогноз на ближайшие дни, который обещает теплую и комфортную погоду для жителей региона.

Сегодня в среду, 8 ноября, по прогнозам синоптиков, в республике будет преимущественно облачно. В ночные часы в некоторых районах пройдут небольшие осадки в виде дождя. Днем ожидаются уже более ощутимые дожди умеренной интенсивности.

Температурный режим также обещает быть комфортным. Ночная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов по Цельсию. Днем, с приходом теплого южного ветра, потеплеет до +4...+9 градусов тепла.

Автор: Семен Подгорный