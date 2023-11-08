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Похолодание до -3 и снегопады. Прогноз погоды в Башкирии на 9 ноября

Похолодание до -3 и снегопады. Прогноз погоды в Башкирии на 9 ноября

22:41, 08 ноя 2023

Сегодня, 9 ноября 2023 года, жители Республики Башкортостан должны быть готовы к резкому похолоданию и осадкам в виде дождя и снега.

Синоптики прогнозируют, что в ночные и утренние часы ожидаются небольшие дожди, которые к востоку региона сменятся на умеренные осадки со снегом. Днем также возможны кратковременные дожди.

Ожидается, что скорость западного и юго-западного ветра может достигать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3…+2 градусов, а днем поднимется до +2…+7 градусов тепла.

В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог из-за тумана видимость составит не более 500 метров.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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