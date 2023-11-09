Дочь Айдара Галимова рассказала о жизни после пластики груди

09:42, 09 ноя 2023

Дочь популярного певца Айдара Галимова Гузель недавно поделилась радостной новостью о новом этапе в своей жизни после прохождения процедуры маммопластики.

"Прошло уже семь месяцев с тех пор, как я сделала маммопластику, и я возобновляю физические нагрузки. Спорт и активный образ жизни снова вернулись в мою повседневность", - поделилась Гузель в посте для своих подписчиков.

В своем личном блоге девушка рассказала, что спустя семь месяцев после операции по увеличению груди она наконец-то смогла вернуться к активным занятиям спортом, которые были вынужденно прерваны периодом реабилитации после хирургического вмешательства.

Ранее девушка не раз признавалась, что мечтала об увеличении груди на протяжении последних двух лет. По ее словам, период восстановления после пластической операции оказался даже менее болезненным и тяжелым, чем восстановление после родов. Гузель отметила, что осталась абсолютно довольна результатом маммопластики, о которой мечтала несколько лет.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о вынужденном и болезненном расставании Гузель Галимовой с супругом, отцом ее ребенка. Несмотря на трудности личной жизни, сегодня девушка с оптимизмом смотрит в будущее и рада возвращению к активному образу жизни после перенесенной пластической операции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Телеграм-канал @guzelgalimova1