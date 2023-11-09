Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде в Башкирии

Неблагоприятные погодные условия ожидаются сегодня, 10 ноября, в Башкирии. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды с проливными дождями и сильным ветром.

Согласно данным Башгидромета, в пятницу температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем повысится до +1...+6 градусов. В ночные часы в отдельных районах возможны небольшие осадки, на западе - умеренные дожди. Однако днем интенсивные дожди ожидаются на всей территории республики, местами выпадет очень большое количество осадков.

Ожидается, что ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-востока, умеренный, с порывами до сильного в некоторых районах.





Автор: Семен Подгорный