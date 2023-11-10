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Синоптики предупреждают: в Башкирии ожидаются морозы до -30°C

Синоптики предупреждают: в Башкирии ожидаются морозы до -30°C

Ноябрь в Башкирии выдался необычайно теплым, однако вскоре, согласно прогнозам метеорологов, регион ждет резкое похолодание.

Специалисты Башгидромета отмечают, что практически весь ноябрь в РБ будет теплее обычного. Температура воздуха в среднем за месяц превысит климатическую норму для ноября (-4,4°C) на 1-1,5 градуса. Однако уже в декабре ситуация кардинально изменится - первый зимний месяц, напротив, ожидается очень морозным.

В опубликованном ранее вероятностном прогнозе температур на 2023-2024 гг. говорится, что средняя температура декабря будет значительно ниже климатической нормы (-10,8°C). По данным синоптиков, резкое похолодание начнется уже в конце ноября. 28 ноября температура опустится до -11°C днем и -14°C ночью, а 29 и 30 ноября морозы еще более усилятся.

Первая декада декабря обещает быть очень холодной - днем ожидается от -6 до -24°C, ночью - от -11 до -30°C. Вторая декада декабря тоже принесет сильные морозы: днем температура будет колебаться от -5 до -22°C, а ночью термометры покажут от -10 до -30°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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