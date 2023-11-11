В выходные погода в Башкирии очень сильно изменится

В предстоящие выходные 11 и 12 ноября в Республике Башкортостан прогнозируется неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Согласно данным специалистов Башгидромета в субботу, 11 ноября, на всей территории региона ожидается облачная погода с дождями. К вечеру в восточных районах возможен мокрый снег. Ожидается, что скорость северо-западного и северного ветра будет умеренной. Температура воздуха как ночью, так и днем прогнозируется в пределах от 0 до +5 градусов.

На следующий день в воскресенье, 12 ноября, также прогнозируются дожди, преимущественно кратковременные. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада и запада. Ночная температура воздуха составит от -3 до -2 градусов, днем потеплеет до 0…+5 градусов тепла.

В начале следующей рабочей недели синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. Среднедневная температура воздуха в середине месяца ожидается в пределах от +2 до +7 градусов выше нуля.

Автор: Семен Подгорный