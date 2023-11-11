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«Держа его за ручку, я видела, как пульс замедляется...»: в клинике Израиля от рака скончался 2-летний ребенок из Башкирии

«Держа его за ручку, я видела, как пульс замедляется...»: в клинике Израиля от рака скончался 2-летний ребенок из Башкирии

2-летний ребенок из Стерлитамака скончался после тяжелой болезни в израильской клинике. Жанна, мама мальчика поделилась печальной новостью о смерти сына на своей странице в соцсетях.

Малыш долгое время страдал от тяжелого недуга - злокачественной опухоли нервной ткани 4 степени. Для спасения ребенка от нейробластомы требовались дорогостоящие процедуры и лечение за границей. Отчаявшись, мама обратилась за помощью к подписчикам социальных сетей. На призыв о финансовой поддержке откликнулся один из известных в России личностей, перечислив сумму в размере более миллиона рублей.

К сожалению, несмотря на все усилия и лечение, спасти ребенка не удалось. Сердце мальчика перестало биться на руках у матери в больнице Израиля. В своем посте в соцсетях Жанна написала:

«Держа его за ручку, я видела, как пульс замедляется... С огромной болью в груди я прошептала: «Лети, сынок, не бойся». И его хрупкое сердечко остановилось».

Женщина добавила:

«Мой сын, ты душа про «добро», про открытые сердца, про сплоченность, про безграничную любовь. Твоя душа за два года сделала столько много… Но Бог так решил».
В Израиле скончался 15-летний Данил Курбангулов из Башкирии, проходивший лечение от рака

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Автор: Семен Подгорный
Фото: аккаунт в социальных сетях Жанны В.
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