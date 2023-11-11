14 млн за 5 дней: блогерша из Уфы отклонила сомнительное предложение миллиардера

Уфимская блогерша Гузель Шарафутдинова поделилась в своем блоге историей о щедром, но сомнительном предложении от незнакомого мужчины.

По словам девушки, анонимный миллиардер выразил желание провести с ней несколько дней и был готов щедро оплатить ее время - целых 14 миллионов рублей за пять дней общения. Эта астрономическая сумма могла бы привлечь внимание Гузель, ведь подобное предложение могло круто изменить ее жизнь и финансовое положение.

"Когда я поняла, что могу заработать 14 миллионов всего за пять дней, я осознала, что передо мной стоит непростой нравственный выбор", - пишет Гузель. Она решила, что сохранение репутации и чистой совести для нее важнее денег, пусть даже и очень больших.

Однако, несмотря на заманчивость легких денег, блогерша из Уфы после некоторых раздумий отказалась от этого предложения. В своем посте она признается, что ситуация заставила ее серьезно задуматься о жизненных ценностях и приоритетах.

Шарафутдинова отметила, что важно заглядывать в будущее и думать о последствиях своих поступков. По ее словам, однажды запятнав репутацию, уже невозможно будет отмыться от этого. Хотя соблазн легких денег велик, гораздо ценнее добиваться успеха самостоятельно, честным путем, развивая свои таланты и навыки.

Подписчики в комментариях горячо поддержали позицию Гузель, согласившись с тем, что не все в жизни можно купить за деньги. Они также похвалили ее за мудрость и принципиальность в этой ситуации, ведь девушка предпочла сохранить честь и достоинство, а не пожертвовать ими ради легкой наживы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети