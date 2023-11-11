В Башкортостане сделали заявление, касающееся мобилизованных на СВО

На днях жители Башкортостана поинтересовались, когда произойдет ротация призванных по мобилизации на СВО. Кроме того, многих интересует, какие выплаты полагаются мобилизованным после подписания контракта. Соответствующие запросы поступили в адрес руководителя Башкирии Радия Хабирова через социальные сети.

На данные вопросы ответили в Центре управления регионом. Сотрудники разъяснили, что с октября 2022 года минимальное денежное довольствие военнослужащих СВО было повышено до 210 000 рублей в месяц. Также тем, кто заключил контракт, полагается единовременная выплата от Минобороны РФ в размере 195 000 рублей. Помимо этого, мобилизованные граждане Башкортостана, которые подписали военный контракт после 10 ноября текущего года, смогут рассчитывать на дополнительную единовременную выплату в размере 100 000 рублей (данный указ был подписан Радием Хабировым). Помимо этого, меценаты крупных городов республики, таких как Уфа , также выделяют по 100 тысяч рублей тем, кто решил продолжить служить по контракту.

Подводя итог, представители ЦУРа отметили, что с учетом всех нововведений мобилизованные граждане, которые подписали контракт о прохождении военной службы, смогут получить разовую выплату в размере более 400 тысяч рублей. Что касается вопроса о ротации призванных, то на данный момент конкретной информации по этому поводу пока не поступало.

Автор: Семен Подгорный