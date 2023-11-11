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Погода преподнесет жителям Башкирии очередные сюрпризы

Погода преподнесет жителям Башкирии очередные сюрпризы

Погода в Башкирии приготовила очередные сюрпризы для местных жителей. Метеорологи опубликовали прогноз, согласно которому в воскресенье, 12 ноября, ожидаются кратковременные дожди, а ночью местами выпадет снег. Воздух ночью охладится до -3…+2°C. Днем ожидается небольшое потепление от 0 до +5°C. Подует умеренный ветер северо-западных направлений.

В первый день новой рабочей недели, 13 ноября, значительных осадков не предвидится. Небо будет по-прежнему затянуто облаками, в отдельных районах пройдут слабые дожди, по северо-западу до умеренных. Ветер южный и юго-западный. Ночью столбики термометров покажут значения от 0 до -5°C. Днем станет чуть теплее.

Теплая погода в Башкирии ожидается с 12 по 17 ноября. Дневная температура будет колебаться от +3 до +6°C. 14 ноября может потеплеть до +6°C.

В периоды с 12 на 13 ноября и с 16 на 17 ноября прогнозируются холодные ночи: до -1°C. Тепло ожидается лишь в ночь с 13 на 14 ноября: температура воздуха составит до +3°C.

Высокую вероятность осадков синоптики прогнозируют 13 ноября - 80%, и 14 ноября - 68%. В остальные дни, вплоть до 17 ноября дождей практически не ожидается.

Автор: Семен Подгорный
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