Жителей Башкирии ждет непростая погода

Начало новой недели преподнесет жителям Башкирии непростые погодные условия. Как сообщают метеорологи регионального гидрометцентра, в понедельник, 13 ноября, ожидается дождь и умеренный ветер, который может усилиться до шквалистого. Ночью столбик термометра опустится до 0°, -5° мороза, днем температура поднимется до +1°, +6° тепла. Во вторник, 14 ноября, погода будет схожей - дождливой и ветреной.

Эксперты рекомендуют жителям республики быть готовыми к таким непростым метеоусловиям на этой неделе. Причина в том, что в минувшую субботу, 11 ноября, Землю накрыла аномально мощная магнитная буря, оцененная в 6 баллов из 9 возможных. Изначально синоптики не прогнозировали столь сильных возмущений геомагнитного поля планеты.

Утром 11 ноября буря резко усилилась с 2 до 5 баллов. В 15:00 она достигла максимума в 6 баллов. Лишь после 18:00 вечера магнитная волна пошла на спад, ослабев до 2 баллов. Такие сильные колебания магнитного поля Земли могут повлиять на погодные условия в разных регионах, в том числе и в Башкирии.

Автор: Семен Подгорный