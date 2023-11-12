Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии ждет непростая погода

Жителей Башкирии ждет непростая погода

Начало новой недели преподнесет жителям Башкирии непростые погодные условия. Как сообщают метеорологи регионального гидрометцентра, в понедельник, 13 ноября, ожидается дождь и умеренный ветер, который может усилиться до шквалистого. Ночью столбик термометра опустится до 0°, -5° мороза, днем температура поднимется до +1°, +6° тепла. Во вторник, 14 ноября, погода будет схожей - дождливой и ветреной.

Эксперты рекомендуют жителям республики быть готовыми к таким непростым метеоусловиям на этой неделе. Причина в том, что в минувшую субботу, 11 ноября, Землю накрыла аномально мощная магнитная буря, оцененная в 6 баллов из 9 возможных. Изначально синоптики не прогнозировали столь сильных возмущений геомагнитного поля планеты.

Утром 11 ноября буря резко усилилась с 2 до 5 баллов. В 15:00 она достигла максимума в 6 баллов. Лишь после 18:00 вечера магнитная волна пошла на спад, ослабев до 2 баллов. Такие сильные колебания магнитного поля Земли могут повлиять на погодные условия в разных регионах, в том числе и в Башкирии.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok