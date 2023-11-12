«Вечная память тебе, братишка»: на СВО погиб доброволец из Нефтекамска Артем Бурасов

В Башкирии, 13 ноября, в последний путь проводят жителя Нефтекамска Артема Бурасова. Мужчина погиб в зоне проведения СВО. Об этом стало известно из сообщения информационной службы городской мэрии.

34-летний Артем Бурасов жил в Нефтекамске, здесь получил среднее образование в школе No6. В школьные годы параллельно с учебой посещал музыкальную школу по классу гитары. После школы Артем получил специальность менеджера в торгово-экономическом колледже Уфы

Во время службы по призыву парень попал в морскую пехоту во Владивостоке. Демобилизовавшись, отправился покорять Москву, устроился ландшафтным дизайнером, а со временем возглавил в своей компании отдел озеленения, в его подчинении находились 50 человек.

"Вечная память тебе, братишка, ты сделал все, что смог. Глубокая скорбь. Ты навсегда останешься героем для всех нас", - написала на своей странице в социальной сети сестра погибшего военнослужащего.

Однако нынешним летом молодой мужчина принял решение добровольно отправиться на Украину, чтобы принять участие в специальной военной операции. К сожалению, спустя несколько месяцев пришла печальная весть - Артем Бурасов погиб.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети