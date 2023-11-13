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Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины

Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины

Известная в Башкирии певица Гульназ Асаева поделилась историей о том, как ей удалось помириться с мужем после конфликта, связанного с автомобилем. На своей странице в соцсетях артистка рассказала подробности этой ситуации.

По словам Гульназ, все началось с того, что ей нужно было срочно подобрать наряд для предстоящего выступления, так как предыдущий вариант по какой-то причине отпал. Однако найти подходящую замену в магазинах не удалось, из-за чего певица сильно разнервничалась.

Однако после разговора с подругами, которые подбодрили певицу и сказали, что она выглядит потрясающе в любом наряде, Гульназ успокоилась. А когда Вильдан пригласил ее в ресторан, чтобы загладить конфликт, ее гнев и вовсе прошел.

«Не было другого выхода»: Гульназ Асаева объяснила, почему ей пришлось петь под фонограмму

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Гульназ Асаевой
Теги: Гульназ Асаева
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