Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины

Известная в Башкирии певица Гульназ Асаева поделилась историей о том, как ей удалось помириться с мужем после конфликта, связанного с автомобилем. На своей странице в соцсетях артистка рассказала подробности этой ситуации.

По словам Гульназ, все началось с того, что ей нужно было срочно подобрать наряд для предстоящего выступления, так как предыдущий вариант по какой-то причине отпал. Однако найти подходящую замену в магазинах не удалось, из-за чего певица сильно разнервничалась.

Однако после разговора с подругами, которые подбодрили певицу и сказали, что она выглядит потрясающе в любом наряде, Гульназ успокоилась. А когда Вильдан пригласил ее в ресторан, чтобы загладить конфликт, ее гнев и вовсе прошел.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Гульназ Асаевой