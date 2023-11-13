Климатический кошмар: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Вторник, 14 ноября, грозит стать настоящим испытанием для жителей Башкирии. По прогнозам синоптиков, в этот день республику накроет настоящий шторм с порывистым ветром.

Уже с утра по всей Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с. Подобная непогода чрезвычайно опасна - сильный ветер может повалить деревья, обрывать провода и даже сносить слабо укрепленные крыши и навесы. В связи с этим власти призывают жителей проявлять повышенную бдительность и по возможности воздержаться от дальних поездок. Также рекомендуется не парковать машины возле деревьев и столбов, не ходить по паркам и скверам - летящие от порывов ветра ветки могут стать причиной травм и даже гибели людей.

К вечеру во многих районах республики прогнозируются дожди, которые еще больше усугубят и без того тяжелую ситуацию на дорогах.

В Уфе температура днем поднимется лишь до +6 градусов, а к вечеру пойдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +1 градуса.

Автор: Семен Подгорный