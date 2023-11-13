Эксперт рассказала об эффективном способе увеличить свою пенсию до 36 тысяч рублей

Правительство России планирует ввести новую программу накопления пенсионных сбережений, чтобы помочь гражданам увеличить размер будущей пенсии. Эта инициатива начнет действовать уже в следующем, 2024 году.

Суть программы заключается в том, что гражданин заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и начинает делать регулярные взносы на специальный счет. При этом первый год взносы оплачиваются полностью за счет средств самого участника программы. А начиная со второго года, государство берет на себя частичное софинансирование взносов из федерального бюджета.

По словам Фатимы Ногайлиевой, ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ, государственное софинансирование предоставляется при условии, что ежегодный взнос участника составляет не менее 2 тысяч рублей. При этом конкретный размер господдержки зависит от уровня доходов гражданина. Максимальная сумма, которую государство может добавить к накоплениям участника, составляет 36 тысяч рублей в год. То есть при полной господдержке общая сумма ежегодного взноса вместе с госсофинансированием может достигать 38 тысяч рублей.

Период государственного софинансирования ограничен тремя годами. После этого участник продолжает пополнять свой пенсионный счет уже полностью за счет собственных средств.

Когда наступит пенсионный возраст, гражданин сможет получать регулярные выплаты из своих накопленных средств. Выплаты могут назначаться либо на фиксированный срок не менее 10 лет, либо пожизненно. Это позволит существенно увеличить размер пенсии по сравнению с базовой государственной пенсией.

Помимо этого, участники программы смогут досрочно снимать часть средств без расторжения договора в особых жизненных ситуациях. Например, для оплаты дорогостоящего лечения себя или близких родственников, или в случае потери кормильца.

В случае смерти участника программы остаток неизрасходованных средств на его счете будет передан правопреемникам. Исключение составляет ситуация, когда умершему гражданину была назначена пожизненная пенсия – тогда выплаты прекращаются с момента смерти.

Таким образом, новая госпрограмма позволит россиянам эффективно накапливать средства для будущей пенсии при поддержке государства. Участие в программе особенно выгодно тем, кто планирует активно откладывать на старость. Благодаря госсофинансированию можно существенно увеличить размер пенсионных накоплений.

Автор: Семен Подгорный