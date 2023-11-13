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В Башкирии ожидается приятный погодный сюрприз

В Башкирии ожидается приятный погодный сюрприз

Метеорологи прогнозируют аномально теплую для середины ноября температуру в Башкортостане. По информации синоптиков Башгидромета, 14 ноября облачность с прояснениями и небольшой дождь сменятся потеплением до +2..+7°C днем при юго-западном умеренном ветре с порывами. Такая погода необычна для второй половины осени.

Ранее отмечалось, что подобный температурный режим более характерен для октября. Кажется, природа преподносит жителям Башкирии еще один сюрприз в виде тепла и солнца в середине ноября. Несмотря на осеннюю пору, насладиться последними днями бабьего лета смогут все, кто не боится прохладного ветра.

Автор: Семен Подгорный
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