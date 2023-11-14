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В Башкирии грянут арктические морозы

В Башкирии грянут арктические морозы

В Башкирии в середине ноября наблюдается аномально теплая погода для этого времени года. Температура воздуха уже несколько недель стабильно держится выше нормы - на отметках +3…+5 градусов днем и +1…-2 градуса ночью. При этом солнце почти не показывается из-за облачности, а осадки в виде мокрого снега или дождя идут практически каждый день.

Такое аномальное тепло удивляет жителей региона, ведь обычно в середине ноября уже должны вступить в свои права настоящие зимние морозы. Метеорологи прогнозируют, что такая погодная аномалия в Башкирии продлится до конца месяца.

Резкое похолодание ожидается только с 1 декабря - температура опустится до -15 градусов днем и -22…-24 градусов ночью. Однако уже в середине декабря синоптики вновь предсказывают потепление до нуля градусов днем и -5…-6 ночью. Затем примерно под Новый год в регион ворвется новая волна арктического холода, и столбик термометра опустится до -14…-15 градусов.

Такие резкие перепады температуры от тепла к холоду являются отражением общей тенденции климатических изменений. Как отмечают ученые, в последние годы погода в Башкирии в осенне-зимний период становится все более контрастной и неустойчивой. Чередование оттепелей и морозов свидетельствует о проявлении глобального потепления уже на региональном уровне. Жителям Башкирии, похоже, придется привыкать к таким погодным аномалиям и резким сменам температурного режима.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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