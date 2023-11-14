Власти Башкирии обвинили в незаконном введении масочного режима

Жители Башкирии вновь столкнулись с введением масочного режима в ряде медицинских учреждений республики. Эта новость вызвала возмущение и недоумение у населения, которое посчитало такие действия необоснованными и незаконными.

Одна из жалоб по данному поводу появилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова . Житель города Белебей Евгений Р. рассказал, что в поликлинике No1 на улице Волгоградской сотрудники вновь требуют от посетителей надевать маски на входе в здание. При этом никаких официальных документов, подтверждающих законность таких действий, предоставлено не было.

По словам Евгения Р., никаких постановлений главного санитарного врача республики о повторном введении масочного режима не публиковалось. Житель Белебея считает, что сотрудники поликлиники действуют по устному распоряжению руководства, которое может быть незаконным. Он просит главу региона разобраться в сложившейся ситуации и положить конец самоуправству персонала медучреждения, контролирующего вход в здание.





Автор: Семен Подгорный