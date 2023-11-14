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Депутат Госсобрания назвал жителей Башкирии «ботами»

Депутат Госсобрания назвал жителей Башкирии «ботами»

Депутат Курултая Башкирии Камиль Бузыкаев резко раскритиковал жителей микрорайона «Заматинский-2» в Белорецке, обвинив их в том, что они «боты». Это произошло после того, как люди стали массово жаловаться в комментариях главе республики Радию Хабирову на отсутствие воды в их районе.

Ситуация с водоснабжением в Заматинском-2 длится уже не первый год. Еще в прошлом году Радий Хабиров пообещал решить проблему, но так ничего и не сделал. Люди вынуждены ездить по городу с канистрами и баками в поисках воды. Они сравнивают свой район с Африкой и в отчаянии пишут об этом в комментариях под постом главы республики.

Однако вместо того, чтобы прислушаться к проблемам людей, Камиль Бузыкаев неожиданно назвал их "ботами". Это возмутило жителей района. Они стали отвечать депутату, что они не боты, а реальные люди, которые вынуждены терпеть нехватку воды. Они предлагали Бузыкаеву самому попробовать возить воду и ощутить их проблемы на себе.

После такой реакции Бузыкаев попытался оправдаться, сказав, что не хотел никого обидеть. Но люди не поверили его извинениям, указав, что именно массовость их обращений должна была привлечь внимание властей к их бедственному положению, а не вызвать обвинения в том, что они "боты".

Автор: Семен Подгорный
Фото: официальная страница Камиля Бузыкаева / Вконтакте
Теги: Белорецк
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