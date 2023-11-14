Семьи в Башкирии могут вернуть часть денег после покупки жилья

Жители Башкирии, состоящие в браке и купившие недавно квартиру, имеют право на значительный возврат денежных средств от государства. Как сообщается в официальных источниках, речь идет о налоговом вычете за приобретенное жилье, который для супружеской пары может составить до 520 тысяч рублей.

Эта сумма представляет собой возврат ранее уплаченного подоходного налога в размере 13% от стоимости купленной недвижимости. При этом для расчета вычета берется не стоимость доли каждого из супругов в квартире, а полная стоимость всего приобретенного объекта. То есть если семья купила квартиру за 4 миллиона рублей, то они могут претендовать на максимальную сумму возврата - 520 тысяч рублей, даже если в документах значится только один владелец.

Однако есть некоторые нюансы. В частности, предельная база для расчета вычета для каждого из супругов составляет 2 миллиона рублей. Поэтому если стоимость квартиры меньше 4 миллионов, скажем 3 миллиона, то один получит возврат с 2 миллионов (260 тысяч), а второй с 1 миллиона (130 тысяч).

Кроме того, право на вычет имеет только тот супруг, который реально платил НДФЛ в прошлые периоды. Если один из членов семьи не работал и не имел официального дохода, налог не уплачивал, то вычет ему не положен. Также для новостроек обязательным условием является предварительная регистрация права собственности.

Таким образом, при соблюдении всех условий и требований, супружеская пара в Башкирии после покупки квартиры может существенно сэкономить, вернув из бюджета до 520 тысяч рублей в виде имущественного налогового вычета. Это позволит частично компенсировать затраты на такую значимую покупку, как собственное жилье.

Автор: Семен Подгорный