Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Семьи в Башкирии могут вернуть часть денег после покупки жилья

Семьи в Башкирии могут вернуть часть денег после покупки жилья

Жители Башкирии, состоящие в браке и купившие недавно квартиру, имеют право на значительный возврат денежных средств от государства. Как сообщается в официальных источниках, речь идет о налоговом вычете за приобретенное жилье, который для супружеской пары может составить до 520 тысяч рублей.

Эта сумма представляет собой возврат ранее уплаченного подоходного налога в размере 13% от стоимости купленной недвижимости. При этом для расчета вычета берется не стоимость доли каждого из супругов в квартире, а полная стоимость всего приобретенного объекта. То есть если семья купила квартиру за 4 миллиона рублей, то они могут претендовать на максимальную сумму возврата - 520 тысяч рублей, даже если в документах значится только один владелец.

Однако есть некоторые нюансы. В частности, предельная база для расчета вычета для каждого из супругов составляет 2 миллиона рублей. Поэтому если стоимость квартиры меньше 4 миллионов, скажем 3 миллиона, то один получит возврат с 2 миллионов (260 тысяч), а второй с 1 миллиона (130 тысяч).

Кроме того, право на вычет имеет только тот супруг, который реально платил НДФЛ в прошлые периоды. Если один из членов семьи не работал и не имел официального дохода, налог не уплачивал, то вычет ему не положен. Также для новостроек обязательным условием является предварительная регистрация права собственности.

Таким образом, при соблюдении всех условий и требований, супружеская пара в Башкирии после покупки квартиры может существенно сэкономить, вернув из бюджета до 520 тысяч рублей в виде имущественного налогового вычета. Это позволит частично компенсировать затраты на такую значимую покупку, как собственное жилье.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok