Выплаты участникам СВО: как быть, если возникли сложности

Вопросы выплат военнослужащим в ходе специальной военной операции волнуют многие семьи. Военный комиссариат Башкирии разъяснил возможные причины задержек и способы решения проблем.

Если супруга или близкий родственник имеет доступ к личному кабинету на сайте Единого расчетного центра Минобороны, можно самостоятельно проверить начисления. Если они отображаются, значит, трудности связаны с банковской картой. В таком случае военнослужащему следует распечатать на сайте заявление, заполнить и через командира подразделения направить в расчетный центр для решения проблемы.

Если же в личном кабинете нет данных о начислениях, военнослужащему необходимо обратиться напрямую к командиру. Командир обязан разобраться в ситуации и принять меры для устранения задержки выплат.

Кроме того, работает горячая линия Единого расчетного центра Минобороны. По телефону 117 можно получить консультацию специалистов и рекомендации для конкретного случая.

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Автор: Семен Подгорный