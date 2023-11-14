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В Уфе похоронили участника СВО Виталия Давлетшина

В Уфе похоронили участника СВО Виталия Давлетшина

В Башкирии в последний путь проводили уроженца города Уфы Виталия Давлетшина, который погиб в зоне проведения СВО. Информацию об этом распространила информационная служба Октябрьского района столицы.

Виталий родился и вырос в Уфе. После окончания школы парень получил профессию газоэлектросварщика в ПУ No13. Затем был призван на срочную службу, во время которой проявил себя как отличный специалист и был назначен на должность механика-водителя боевых машин ВДВ.

24 сентября прошлого года Виталий отправился на спецоперацию. За проявленные в боях мужество и отвагу был награждён медалью "За боевые отличия".

25 октября 2023 года Давлетшин получил смертельное ранение. За самоотверженность и отвагу, проявленные им в боях, боец посмертно был удостоен высокой государственной награды - ордена Мужества.

Сегодня родные, близкие, друзья и сослуживцы пришли в дом прощаний на Южном кладбище Уфы, чтобы проводить в последний путь героя-земляка, отдавшего жизнь за Родину.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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