В Башкирию придут лютые морозы

Специалисты Башгидромета рассказали, когда в Башкирии наступит сильное похолодание. По прогнозам метеорологов температура опустится до -32 градусов.

Уже 17 декабря столбик термометра резко упадет. Ночью температура воздуха достигнет -27°C, а днем составит до -23°C. С 18 по 21 число в Башкирии установится по-настоящему зимняя погода с устойчиво низкими температурами и без осадков.

В ночь с 17 на 18 декабря прогнозируется -31°C, а днем будет -29°C. Следующей ночью прогнозируется еще больший мороз - -32°C, при дневной температуре -30°C. 20 декабря ночью столбик термометра упадет до -34°C, а днем похолодает до -33°C. Морозная ночь в республике также ожидается с 20 на 21 декабря - температура опустится до -33°C, а затем немного потеплеет до -27°C днем.

К 24 декабря морозы постепенно ослабнут - ночью будет -18°C, а днем -11°C. 25 и 26 декабря температуры поднимутся до отметки -5…-6°C днем и -5…-8°C ночью.

Самыми теплыми днями в декабре станут 12 и 13 числа - температура как ночью, так и днем будет держаться около ноля градусов. В эти дни также прогнозируются осадки в виде снега с дождем.





Автор: Семен Подгорный