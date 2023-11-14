Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию придут лютые морозы

В Башкирию придут лютые морозы

Специалисты Башгидромета рассказали, когда в Башкирии наступит сильное похолодание. По прогнозам метеорологов температура опустится до -32 градусов.

Уже 17 декабря столбик термометра резко упадет. Ночью температура воздуха достигнет -27°C, а днем составит до -23°C. С 18 по 21 число в Башкирии установится по-настоящему зимняя погода с устойчиво низкими температурами и без осадков.

В ночь с 17 на 18 декабря прогнозируется -31°C, а днем будет -29°C. Следующей ночью прогнозируется еще больший мороз - -32°C, при дневной температуре -30°C. 20 декабря ночью столбик термометра упадет до -34°C, а днем похолодает до -33°C. Морозная ночь в республике также ожидается с 20 на 21 декабря - температура опустится до -33°C, а затем немного потеплеет до -27°C днем.

К 24 декабря морозы постепенно ослабнут - ночью будет -18°C, а днем -11°C. 25 и 26 декабря температуры поднимутся до отметки -5…-6°C днем и -5…-8°C ночью.

Самыми теплыми днями в декабре станут 12 и 13 числа - температура как ночью, так и днем будет держаться около ноля градусов. В эти дни также прогнозируются осадки в виде снега с дождем.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok