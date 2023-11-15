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Блогер Башкирская домохозяйка призналась, что в детстве боялась забеременеть от поцелуя

Блогер Башкирская домохозяйка призналась, что в детстве боялась забеременеть от поцелуя

Блогер Миляуша Шайхелислямова, известная в социальных сетях как Башкирская домохозяйка, поделилась личной историей из подросткового возраста, когда она столкнулась со стрессовой ситуацией в 13 лет.

В своем аккаунте она сделала откровенное признание о том, как однажды за ней ухаживал парень, который ей совершенно не нравился. И вот однажды он, против ее воли, поцеловал ее. Поскольку Миляуша была еще ребенком и не имела представления об интимных отношениях, она решила, что теперь беременна.

Причиной таких мыслей, по словам блогера, стало то, что она с подругами смотрела разные бразильские сериалы, где героини после поцелуев сразу оказывались в положении. Однако постельных сцен в этих сериалах не было. К счастью, старшая соседская девочка объяснила Миляуше, что к чему.

Эта история до сих пор веселит дочь блогера Азалию. Именно она вспомнила об этом случае из детства матери и предложила ей поделиться им с подписчиками.

Ранее издание Newsbash сообщало об откровенном признании блогерши о взаимоотношениях с родителями.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: башкирская домохозяйка
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