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Какие денежные выплаты положены мобилизованным из Башкирии бойцам на СВО

Какие денежные выплаты положены мобилизованным из Башкирии бойцам на СВО

Государство предусмотрело целый ряд денежных выплат и поощрений для участников специальной военной операции из числа мобилизованных жителей Башкирии. Эти меры поддержки были разработаны Министерством обороны Российской Федерации с целью стимулирования бойцов, проходящих службу в зоне боевых действий.

Все мобилизованные граждане получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Такая компенсация предусмотрена отдельным указом президента страны. Кроме того, каждый месяц участникам СВО полагается социальная выплата в сумме 158 тысяч рублей согласно приказу военного ведомства. Денежное довольствие военнослужащих также включает в себя оклад в зависимости от занимаемой должности и звания.

Бойцам, участвующим в наступательных операциях, положена дополнительная суточная выплата из расчета 8 тысяч рублей. За успешные боевые действия по уничтожению живой силы и техники противника министерство выплачивает премии от 50 до 300 тысяч рублей.

Чтобы мобилизованные могли отслеживать все начисления, Минобороны России предлагает им зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте ведомства. В разделе "Расчетный листок" бойцы могут видеть информацию о всех положенных выплатах и поощрениях.

Выплаты участникам СВО: как быть, если возникли сложности

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация выплаты
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