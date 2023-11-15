«Память сильнее смерти»: в Башкирии попрощались в бойцом СВО

В Башкирии в последний путь проводили бойца СВО из Дюртюлинского района Алмаза Шавгараева. Как сообщил руководитель муниципалитета Риф Юсупов, военнослужащий родился и вырос в небольшом селе Учпили.

С ранних лет он отличался целеустремленностью и активным характером. В школе Алмаз был примером для одноклассников - дисциплинированным и ответственным учеником. У него было много друзей, он пользовался непререкаемым авторитетом и уважением среди сверстников. Часто выступал ведущим на школьных мероприятиях, красиво читал стихи на сцене.

Кроме учебы, парень активно занимался спортом. У него было немало наград и грамот по разным видам: армрестлинг, лыжи, гири. На протяжении нескольких лет он занимал призовые места в районном туристическом слете.

После окончания школы Алмаз продолжил обучение в педагогическом колледже в Туймазах по специальности "Преподаватель физической культуры". Он серьезно занимался боксом, выступал на соревнованиях различного уровня.

В ноябре 2007 года Алмаза призвали на военную службу. Попал в спецназ.

Глава района Риф Юсупов сказал: "Самая тяжелая ноша - это когда приходится хоронить своего ребенка. Это против законов природы. Нет слов, которые могли бы облегчить боль родителей. Они воспитали замечательного сына, настоящего мужчину и достойного защитника Отечества".

В знак уважения и почета имя Алмаза Шавгараева увековечат в его родном районе: одну из улиц назовут его именем, в школе села Учпили установят мемориальную доску, а на городском мемориальном комплексе появится памятная надпись с именем отважного героя.

Читайте также: В Уфе похоронили участника СВО Виталия Давлетшина

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети