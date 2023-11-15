Почему в Башкирии так тепло в ноябре и что будет дальше

Нестабильная и необычно теплая для середины ноября погода продолжает удивлять жителей Башкирии. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни резких перемен не предвидится - днем температура по-прежнему будет держаться на отметке около нуля градусов, что нетипично для второй половины осени.

Согласно данным Башгидромета, в четверг и пятницу в республике пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Интенсивность осадков будет различаться - от небольших до умеренных. Тем не менее, снежный покров в ближайшие дни вряд ли установится - температура воздуха ночью опустится лишь до -3 градусов, а днем поднимется до +2.

Прогнозируется, что ветер умеренной силы в четверг будет дуть с юго-запада, а в пятницу – северо-западный. В субботу и воскресенье значимых изменений погоды не предвидится.

В целом, в Башкирии сохраняется положительная температура воздуха, превышающая средние многолетние показатели для второй половины ноября на 4-6 градусов. Такая аномально теплая погода объясняется влиянием южных циклонов и может продержаться еще несколько дней.

Автор: Семен Подгорный