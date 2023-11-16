В Башкирии ожидается резкое похолодание

В ближайшие дни в Республике Башкортостан ожидается резкое похолодание.

Согласно прогнозу, предоставленному специалистами Башкирского гидрометеорологического центра, в пятницу, 17 ноября, температура воздуха значительно понизится до +2°C.

Кроме того, на всей территории республики выпадут осадки в виде кратковременного мокрого снега, на юге - умеренного. При этом дуть будет южный ветер, который к вечеру сменится на северный.

Еще более заметное похолодание ожидается 18 ноября. В этот день как ночью, так и днем прогнозируются минусовые температуры. В ряде районов республики показания термометров ночью могут составить до -13°C. Днем будет от -1 до -6°C, а ночью - от -3 до -8°C. Помимо этого, местами пройдут небольшие снегопады, а на дорогах возможен гололед.

При этом будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер.

Автор: Семен Подгорный