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В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

Накануне в Уфе прошла траурная церемония прощания с погибшим сержантом Ильдаром Сахаповым. Он служил в воздушно-десантных войсках и погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Ильдар Сахапов был командиром отделения первой роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Боец служил по контракту и мужественно выполнял свой долг перед Родиной.

Прощание с Ильдаром Сахаповым состоялось в доме прощаний на Южном кладбище столицы. На церемонию пришли его родные, близкие, сослуживцы и представители власти.

После прощания в Уфе военнослужащего похоронили на родине в населенном пункте Якупово Кушнаренковского района Башкирии.

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Он отметил, что Ильдар Сахапов навсегда останется в памяти благодарных земляков как истинный патриот России, мужественно исполнивший свой воинский долг.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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