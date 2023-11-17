В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

Накануне в Уфе прошла траурная церемония прощания с погибшим сержантом Ильдаром Сахаповым. Он служил в воздушно-десантных войсках и погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Ильдар Сахапов был командиром отделения первой роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Боец служил по контракту и мужественно выполнял свой долг перед Родиной.

Прощание с Ильдаром Сахаповым состоялось в доме прощаний на Южном кладбище столицы. На церемонию пришли его родные, близкие, сослуживцы и представители власти.

После прощания в Уфе военнослужащего похоронили на родине в населенном пункте Якупово Кушнаренковского района Башкирии.

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Он отметил, что Ильдар Сахапов навсегда останется в памяти благодарных земляков как истинный патриот России, мужественно исполнивший свой воинский долг.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети