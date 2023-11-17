Погода в выходные не понравится жителям Башкирии

Жителей Башкирии предупреждают о резком похолодании на этой неделе после аномально теплой погоды в середине ноября. В Уфе на деревьях даже набухли и начали цвести почки из-за необычайно высоких для этого времени года температур.

Хоть часть населения и наслаждается нехарактерной осенней погодой, многие с нетерпением ждут наступления зимы. Их желание скоро исполнится - уже в эту пятницу, 17 ноября, в регион придет резкое похолодание.

По прогнозу Башгидромета, регион окажется под влиянием тыловой части циклона с холодным воздухом. В пятницу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах возможны гололедица и заморозки. Днем температура опустится до -2...+3°C при умеренном западном ветре.

В субботу по республике пройдет небольшой снег. Северный и северо-западный ветер усилится. Ночью столбики термометров покажут -7°C, а при прояснениях до -12°C. Днем сохранится устойчивый минус (-6°C).

В воскресенье значимых осадков не предвидится, но низкие температуры сохранятся. Ночью ожидается -10...-15°C, днем -2...-7°C при умеренном западном ветре.

На следующей неделе прогнозируется существенное ухудшение погоды в связи с выходом на Поволжье активного южного циклона. Ожидаются снегопады, мокрый снег, переходящий в дождь, метели и гололедица на дорогах. Возможно образование снежных заносов.

Автор: Семен Подгорный