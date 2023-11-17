Военкоры из Башкирии снимали сюжет на передовой и попали под огонь ВСУ

Журналисты из Башкирии, освещающие специальную военную операцию, оказались под обстрелом во время съемки репортажа о службе своих земляков. Об этом инциденте подробно рассказал Ильяс Батыргариев.

Он пояснил, что после нанесения российскими военнослужащими очередного удара по позициям противника, последовал ответный обстрел со стороны украинских боевиков. Спасло репортеров от возможных ранений то обстоятельство, что они находились недалеко от блиндажа и смогли быстро укрыться в нем.

В это же время на передовой работала съемочная группа телеканала БСТ. Военный корреспондент Азат Садриев, комментируя произошедшее, отметил, что они не раз становились свидетелями обстрелов противником позиций российских войск, но каждый раз это воспринимается как в первый раз. При этом, по его словам, накатывает страх получить осколочные ранения.

Один из бойцов полка "Башкортостан", принимавший участие в съемках репортажа, объяснил, почему, на его взгляд, затягивается подавление вооруженных сил Украины. Сложность заключается в том, что украинские боевики прячут себя и военную технику за мирным населением, сказал он.

Полк "Башкортостан" находится на территории противника более чем в 20 км от переднего края, где несет круглосуточную боевую службу. В сюжет также вошли кадры работы реактивной системы залпового огня "Град".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети