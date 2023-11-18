Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Иглинском районе Башкирии похоронили участника СВО Ивана Рябова

В Иглинском районе Башкирии похоронили участника СВО Ивана Рябова

На днях в населенном пункте Куршаки Иглинского района Башкирии прошла траурная церемония прощания с Иваном Леонидовичем Рябовым. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщила администрация муниципалитета.
"Мы скорбим вместе с семьей и друзьями погибшего героя. Иван Леонидович навеки останется для нас примером доблести, отваги и верности воинскому долгу. Его подвиг не будет забыт. Вечная ему память," - говорится в заявлении руководства района.

Проводить в последний путь земляка пришли не только его родственники, но и ветераны боевых действий, местные чиновники и неравнодушные жители села.

На похоронах звучали слова благодарности в адрес Ивана Рябова за его самоотверженность и готовность выполнить свой долг перед Родиной. Его мужество в бою и преданность Отчизне послужат примером для молодого поколения. Память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков.

В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

Читайте также:

В Уфе простились с погибшим в СВО сержантом Ильдаром Сахаповым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok