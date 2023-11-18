В Иглинском районе Башкирии похоронили участника СВО Ивана Рябова
На днях в населенном пункте Куршаки Иглинского района Башкирии прошла траурная церемония прощания с Иваном Леонидовичем Рябовым. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщила администрация муниципалитета.
"Мы скорбим вместе с семьей и друзьями погибшего героя. Иван Леонидович навеки останется для нас примером доблести, отваги и верности воинскому долгу. Его подвиг не будет забыт. Вечная ему память," - говорится в заявлении руководства района.
Проводить в последний путь земляка пришли не только его родственники, но и ветераны боевых действий, местные чиновники и неравнодушные жители села.
На похоронах звучали слова благодарности в адрес Ивана Рябова за его самоотверженность и готовность выполнить свой долг перед Родиной. Его мужество в бою и преданность Отчизне послужат примером для молодого поколения. Память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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