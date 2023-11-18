Боец из Башкирии уничтожил наблюдательный пункт и блиндаж ВСУ

Военнослужащий из Республики Башкортостан Генрих Садиков отличился в зоне СВО. Благодаря грамотным действиям боец уничтожил пункт наблюдения противника. Об этом сообщил Telegram-канал "Башкирский батальон".

В другом боестолкновении оператор противотанковой управляемой ракеты в условиях интенсивного обстрела ВСУ смог поразить блиндаж, в котором находился пункт связи. Умелые и решительные действия рядового Садикова также позволили обнаружить и ликвидировать один из важных объектов неприятеля.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башкирский батальон