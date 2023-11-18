Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Надипом Вагаповым

В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Надипом Вагаповым

В субботу, 18 ноября, жители Учалинского района Башкирии простились с погибшим земляком, старшиной Надипом Вагаповым. 31-летний военнослужащий получил смертельное ранение в ходе СВО.

Как сообщил руководитель муниципального образования Руслан Гилязетдинов, похороны Надипа Вагапова прошли в его родной деревне Истамгулово.
"Невозможно поверить, что его больше нет с нами... В моей памяти Надип навсегда останется скромным, уравновешенным и доброжелательным парнем. Выражаю искренние соболезнования его супруге, родителям, родным и близким", - написал Руслан Гилязетдинов в социальных сетях.

Парень родился 8.11.1991 года. После окончания в 2009 году школы в селе Уральск Надипа призвали в армию. Демобилизовавшись, трудился в различных организациях.

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации жителя республики вновь призвали в ряды Вооруженных Сил, служил в должности водителя в комендантском взводе.

23 октября текущего года старшина Вагапов получил тяжелые ранения. Спустя две недели, 3 ноября, он скончался в госпитале.

В Иглинском районе Башкирии похоронили участника СВО Ивана Рябова

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии похоронили участника СВО Ивана Рябова
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok