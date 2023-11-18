В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Надипом Вагаповым

В субботу, 18 ноября, жители Учалинского района Башкирии простились с погибшим земляком, старшиной Надипом Вагаповым. 31-летний военнослужащий получил смертельное ранение в ходе СВО.

"Невозможно поверить, что его больше нет с нами... В моей памяти Надип навсегда останется скромным, уравновешенным и доброжелательным парнем. Выражаю искренние соболезнования его супруге, родителям, родным и близким", - написал Руслан Гилязетдинов в социальных сетях.

Как сообщил руководитель муниципального образования Руслан Гилязетдинов, похороны Надипа Вагапова прошли в его родной деревне Истамгулово.

Парень родился 8.11.1991 года. После окончания в 2009 году школы в селе Уральск Надипа призвали в армию. Демобилизовавшись, трудился в различных организациях.

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации жителя республики вновь призвали в ряды Вооруженных Сил, служил в должности водителя в комендантском взводе.

23 октября текущего года старшина Вагапов получил тяжелые ранения. Спустя две недели, 3 ноября, он скончался в госпитале.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети