Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии ударят первые морозы

В Башкирии ударят первые морозы

Воскресенье, 19 ноября, ознаменуется приходом первых морозов в Башкирию. Как предупреждают метеорологи Башгидромета, ночью температура воздуха понизится до -9…-11°C, а на востоке республики столбики термометров могут показать значения -15°C. Дневные температуры тоже будут довольно низкими: от -2 до -7°C. Осадки наконец прекратятся, выглянет солнце, а северо-западный ветер высушит грязные улицы после затяжной непогоды.

В столице Башкирии городе Уфе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью столбики термометров опустятся примерно до -6°C, днем немного потеплеет – на пару градусов. Стоит отметить, ясная погода продержится недолго – всего пару дней. Потом на территорию республики придет циклон, который принесет с собой снегопады и мокрый снег.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok