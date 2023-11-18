В Башкирии ударят первые морозы

Воскресенье, 19 ноября, ознаменуется приходом первых морозов в Башкирию. Как предупреждают метеорологи Башгидромета, ночью температура воздуха понизится до -9…-11°C, а на востоке республики столбики термометров могут показать значения -15°C. Дневные температуры тоже будут довольно низкими: от -2 до -7°C. Осадки наконец прекратятся, выглянет солнце, а северо-западный ветер высушит грязные улицы после затяжной непогоды.

В столице Башкирии городе Уфе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью столбики термометров опустятся примерно до -6°C, днем немного потеплеет – на пару градусов. Стоит отметить, ясная погода продержится недолго – всего пару дней. Потом на территорию республики придет циклон, который принесет с собой снегопады и мокрый снег.

Автор: Семен Подгорный