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В Башкирии похоронили участника СВО из Ишимбая Тимура Вильданова

В Башкирии похоронили участника СВО из Ишимбая Тимура Вильданова

В Башкирии состоялась церемония прощания с уроженцем Ишимбайского района республики Тимуром Вильдановым. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как сообщил в своих официальных аккаунтах в социальных сетях руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов, прощальная церемония с воинскими почестями состоялась в Ишимбае. На панихиде присутствовали родные и близкие Тимура, его друзья и сослуживцы, а также многочисленные жители города, пришедшие отдать дань уважения и почтить память молодого земляка, пожертвовавшего своей жизнью ради Родины.
«Никакие слова утешения не способны уменьшить боль и горечь тяжелой утраты для родителей Тимура. От всего сердца выражаем им огромную благодарность за воспитание достойного сына, настоящего героя, чьим подвигом гордится вся республика», - такими словами поддержки обратился чиновник к родным и близким погибшего.

Весь город провожал в последний путь своего героического сына, защищавшего родную землю ценой собственной жизни. Подвиг Тимура Вильданова навсегда останется в памяти благодарных земляков как яркий пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбай спецоперация Погибшие на Украине
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