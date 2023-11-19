В Башкирии похоронили участника СВО из Ишимбая Тимура Вильданова
В Башкирии состоялась церемония прощания с уроженцем Ишимбайского района республики Тимуром Вильдановым. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Как сообщил в своих официальных аккаунтах в социальных сетях руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов, прощальная церемония с воинскими почестями состоялась в Ишимбае. На панихиде присутствовали родные и близкие Тимура, его друзья и сослуживцы, а также многочисленные жители города, пришедшие отдать дань уважения и почтить память молодого земляка, пожертвовавшего своей жизнью ради Родины.
«Никакие слова утешения не способны уменьшить боль и горечь тяжелой утраты для родителей Тимура. От всего сердца выражаем им огромную благодарность за воспитание достойного сына, настоящего героя, чьим подвигом гордится вся республика», - такими словами поддержки обратился чиновник к родным и близким погибшего.
Весь город провожал в последний путь своего героического сына, защищавшего родную землю ценой собственной жизни. Подвиг Тимура Вильданова навсегда останется в памяти благодарных земляков как яркий пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также