В Башкирии МЧС предупредило о резком изменении погоды

В начале новой рабочей недели в Башкирии ожидается резкое похолодание и ухудшение погодных условий, предупредили специалисты регионального управления МЧС.

Согласно прогнозу ведомства, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха опустится до -7…-12°C мороза, а на востоке республики столбик термометра может достичь отметки -17°C. Днем в понедельник воздух прогреется лишь до -1…-6°C.

Кроме того, спасатели предупреждают о возможном появлении гололеда на отдельных участках автодорог. В ночные и утренние часы ожидается ухудшение видимости на дорогах из-за дымки до 1-2 километров.

В связи с похолоданием сотрудники МЧС напоминают жителям республики о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, настоятельно рекомендуется перед сном выключать электрообогреватели и не пользоваться печным отоплением ночью. Кроме того, специалисты советуют установить в доме пожарный извещатель и застраховать жилье, чтобы в случае возгорания минимизировать ущерб.

Автор: Семен Подгорный