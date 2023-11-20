Жители Башкирии не могут помочь мобилизованным из-за бюрократии

Жители небольшого села Кош-Елга в Бижбулякском районе Башкирии столкнулись с проблемой при попытке оказать помощь мобилизованным соотечественникам. Они решили собрать и отправить на передовую дрова для обогрева военных в холодное время года. Однако из-за бюрократических проволочек местных чиновников это сделать не удалось.

В селе проживает неравнодушная женщина по имени София Н. Она рассказала, что городское лесничество выделило участки леса для заготовки дров семьям мобилизованных. Но администрация Кошелгинского сельсовета уже несколько месяцев не может обеспечить людей этими дровами.

София и другие жители села хотели самостоятельно заготовить и отправить дрова на передовую, чтобы поддержать земляков. Но из-за бездействия местной власти они лишены такой возможности. На многочисленные обращения к главе сельского поселения они получали один ответ: "Ждите, якобы нет техники и рабочих".

Разочарованные таким отношением, жители Кош-Елги обратились за помощью к руководству Башкирии. Они написали письмо Радию Хабирову с просьбой решить эту проблему. И их призыв не остался без ответа. Администрация Бижбулякского района оперативно отреагировала и попросила Софию Н. написать заявление на выделение дров.

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Автор: Семен Подгорный