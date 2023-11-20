В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кулакова

Трагическая весть пришла в Башкирию - в ходе спецоперации на Украине смертельное ранение получил сотрудник УФСИН Алексей Кулаков. Прощание с ним прошло в родном селе Иглино Иглинского района, где собрались родные, близкие, друзья и коллеги, чтобы проводить в последний путь офицера.

Окончив Уфимский техникум информатизации, экономики и права Алексей Кулаков посвятил себя службе в уголовно-исполнительной системе республики. Он работал в исправительной колонии No3 помощником начальника дежурной части отдела безопасности. Несмотря на свой молодой возраст, Алексей пользовался уважением как профессионал своего дела.

У Алексея остались родители, жена и малолетние дети. Горько сознавать, что его жизнь оборвалась так рано.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети