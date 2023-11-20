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Башкирия теряет жителей: рекордная убыль в 5 районах

Башкирия теряет жителей: рекордная убыль в 5 районах

Демографическая ситуация в Башкирии продолжает ухудшаться. По данным Башстата, опубликованным за период с января по сентябрь 2023 года, в республике наблюдается рекордная убыль населения.

Число умерших в Башкирии значительно превышает число родившихся. За 9 месяцев в регионе появилось на свет 13 853 младенца, в то время как число умерших достигло 19 451 человека. Исходя из этих цифр, естественная убыль населения составила 8596 человек или 2,8 на каждые 100 000 жителей республики.

Особенно тревожная ситуация складывается в пяти районах Башкирии, где показатели убыли населения достигли рекордных значений. Лидером по убыли стал Бураевский район, где данный показатель составил 12,2 на 100 тысяч человек. Также в красной зоне оказались Федоровский район с показателем -10,8, Краснокамский (-8,8), Калтасинский (-8,7) и Стерлибашевский (-8,6).

В то же время в четырех районах республики по-прежнему сохраняется положительный естественный прирост населения. Это Бурзянский район с показателем 4,6, Уфимский (2,1), Абзелиловский (1) и Баймакский (0,5). Несмотря на это, общая картина по региону остается крайне тревожной.


Автор: Семен Подгорный
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