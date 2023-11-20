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В Бурзянском районе Башкирии похоронили участника СВО Юныса Гаетбаева

В Бурзянском районе Башкирии похоронили участника СВО Юныса Гаетбаева

В воскресенье, 19 ноября, в Бурзянском районе Башкирии попрощались с 27-летним Юнысом Гаетбаевым, погибшим в ходе СВО.

Как сообщили в информационной службе администрации муниципалитета, Юныс родился и вырос в небольшой деревушке Кулганино. После окончания средней школы юноша продолжил обучение в Зауральском агропромышленном колледже в селе Старосубхангулово.

За время учебы в колледже Юныс зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый студент.

Когда началась специальная военная операция, молодой мужчина принял судьбоносное решение отправиться на военную службу по контракту.

Администрация Бурзянского района выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Память о Юнысе Гаетбаеве навсегда останется в сердцах земляков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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