В Бурзянском районе Башкирии похоронили участника СВО Юныса Гаетбаева
В воскресенье, 19 ноября, в Бурзянском районе Башкирии попрощались с 27-летним Юнысом Гаетбаевым, погибшим в ходе СВО.
Как сообщили в информационной службе администрации муниципалитета, Юныс родился и вырос в небольшой деревушке Кулганино. После окончания средней школы юноша продолжил обучение в Зауральском агропромышленном колледже в селе Старосубхангулово.
За время учебы в колледже Юныс зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый студент.
Когда началась специальная военная операция, молодой мужчина принял судьбоносное решение отправиться на военную службу по контракту.
Администрация Бурзянского района выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Память о Юнысе Гаетбаеве навсегда останется в сердцах земляков.
Читайте также:В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кулакова
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также